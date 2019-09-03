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И снова третье сентября. В Instagram появилась маска с Шуфутинским

Текст:   Антон Благовещенский
03.09.2019,  
12:29
Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

Третьего сентября российский интернет традиционно переворачивает календарь под знаменитую песню Михаила Шуфутинского. В этом году к традиционным комиксам и роликам добавилась AR-маска для Instagram, благодаря которой каждый может почувствовать себя в роли исполнителя.

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Скачать маску и установить ее можно, открыв ссылку на мобильном устройстве (необходимо установленное приложение Instagram). После этого в приложении откроется камера. Заметив в кадре лицо, она автоматически добавит к нему шляпу и бороду, а также горящие рябиновые гроздья.

Не обошлось и без тематических шуток в твиттере.

 

 

 

 

Между тем за датой из песни, которая стала мемом в интернете, "ничего не стоит", рассказал автор текста, композитор Игорь Николаев.

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