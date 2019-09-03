И снова третье сентября. В Instagram появилась маска с Шуфутинским

Третьего сентября российский интернет традиционно переворачивает календарь под знаменитую песню Михаила Шуфутинского. В этом году к традиционным комиксам и роликам добавилась AR-маска для Instagram, благодаря которой каждый может почувствовать себя в роли исполнителя.
Скачать маску и установить ее можно, открыв ссылку на мобильном устройстве (необходимо установленное приложение Instagram). После этого в приложении откроется камера. Заметив в кадре лицо, она автоматически добавит к нему шляпу и бороду, а также горящие рябиновые гроздья.
Не обошлось и без тематических шуток в твиттере.
Уже вот-вот и снова #3сентября pic.twitter.com/S0PJYUUAIS— Sergey (@MrSarto) September 2, 2019
Благодаря Шуфутинскому, мы не забудем, что когда-то существовали календари, которые нужно было переворачивать.#3сентября— Rockatansky 🚬 (@impalka67g) September 3, 2019
–алло, это пожарные? скорее приезжайте!— малышка Пеннивайза🎈 (@TaSamayaPenny) September 3, 2019
–а что у вас горит?
–КОСТРЫ РЯБИН!!!#3сентября pic.twitter.com/6N5OYwc2MU
Утро началось примерно так#3сентября pic.twitter.com/1IvEij0OfO— loveisalie (@Adeshhka) September 3, 2019
ПОЕХАЛИ ДОРОГИЕ МОИ!!!!! ДЕНЬ КОГДА ГОРЯТ.... #КОСТРЫРЯБИН #3СЕНТЯБРЯ pic.twitter.com/wRCPJxJHEF— министерство не твоих собачьих дел (@trusymedvedeva) September 3, 2019
Между тем за датой из песни, которая стала мемом в интернете, "ничего не стоит", рассказал автор текста, композитор Игорь Николаев.