И снова третье сентября. В Instagram появилась маска с Шуфутинским

Третьего сентября российский интернет традиционно переворачивает календарь под знаменитую песню Михаила Шуфутинского. В этом году к традиционным комиксам и роликам добавилась AR-маска для Instagram, благодаря которой каждый может почувствовать себя в роли исполнителя.

Скачать маску и установить ее можно, открыв ссылку на мобильном устройстве (необходимо установленное приложение Instagram). После этого в приложении откроется камера. Заметив в кадре лицо, она автоматически добавит к нему шляпу и бороду, а также горящие рябиновые гроздья.

Не обошлось и без тематических шуток в твиттере.

Благодаря Шуфутинскому, мы не забудем, что когда-то существовали календари, которые нужно было переворачивать.#3сентября — Rockatansky 🚬 (@impalka67g) September 3, 2019

Между тем за датой из песни, которая стала мемом в интернете, "ничего не стоит", рассказал автор текста, композитор Игорь Николаев.