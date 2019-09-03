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03.09.2019 17:13
Рубрика: Экономика

Минута на себя

Сотрудники компаний теряют в неделю 14 часов рабочего времени
Текст: Елена Березина
Сотрудники российских компаний тратят 35% рабочего времени на личные нужды: на перекуры и чаепития уходят около 14 часов в неделю, показало исследование медико-сервисной компании "Этнамед".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В топ-5 поводов отвлечься от работы входит постоянная проверка личной почты (около 30 минут в день) - этим занимаются 43% сотрудников, досужие разговоры и чаепития с коллегами (41% и около 30 минут), соцсети и чтение новостей (67%, около 1 часа), разговоры по телефону и поиск в Сети информации для собственных нужд (87%, около 40 минут), невозможность сосредоточиться и прокрастинация (10%, около 1 часа).

Кроме того, большинство сотрудников (80%) хотя бы раз в год уходят с работы для решения личных дел. Чаще всего для посещения врача, на втором месте - семейные дела и вопросы, связанные с детьми, на третьем - оформление документов, на четвертом - личные дела. У женщин топ-5 замыкает поход по магазинам, а у мужчин - обращение в автосервис.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Большинство HR-директоров (93%) признают существование проблемы, но не имеют эффективных инструментов для воздействия на ситуацию. Те, что есть - выговоры, штрафы, контроль посещения сайтов в интернете, не всегда работают должным образом. Есть и обратная сторона медали, когда работодатель начинает ужесточать контроль за личной жизнью, у сотрудника возникает еще больший негатив по отношению к нему и становится меньше желания продуктивно работать. "Эти "5 минут" в день накапливаются в среднем по 14-16 часов за неделю, в течение которых решаются разные житейские вопросы: от покупки школьной формы к 1 сентября и обсуждения покупок с друзьями в соцсетях до поиска автосервиса, витаминов или лекарств. В итоге работодатель оказывается в заложниках у самого себя, снижаются обороты, возникает упущенная выгода от нереализованных возможностей", - отмечает Евгений Кан, замглавы "Этнамед".

При этом увеличение числа рабочих часов и засиживание допоздна на рабочем месте не приводит к повышению эффективности. Переработки и труд по выходным, помимо двойной тарификации, способствуют нарастанию стресса у сотрудников и ведут к профессиональному выгоранию. Как следствие, персонал имеет все большую склонность к прогулам и уклонению от своих обязанностей. Так, по данным фонда YellowBrick, синдром выгорания в той или иной степени испытали на себе 96% работников поколения "миллениалов". Более половины из них из-за этого хотя бы раз не выходили на работу.

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