Итоги последнего дня трансферного окна в РПЛ

В понедельник в России и Европе закрылось трансферное окно, а в РПЛ завершился первый регистрационный период. В последний день по традиции происходит немало переходов.

"Зенит" в последний день подписал на четыре года защитника "Витесса" Вячеслава Караваева, а также продал в "Сочи" уже восьмого по счету игрока - защитника Миху Мевлю. В "Сампдорию" отправился Эмилиано Ригони. Итальянский клуб арендовал игрока с правом выкупа. В "Уфу" отправился защитник Денис Терентьев. И этот футболист отдан в аренду.

"Локомотив" в последний день трансферного окна никаких изменений в состав не внес.

Активно выступил на рынке "Краснодар". Команду пополнил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, хорошо известный по игре за "Локомотив". Также в "Рубине" был куплен перспективный защитник Егор Сорокин, но он продолжит выступать в Казани на правах аренды. В Тамбов отправился набираться опыта защитник Алексей Грицаенко.

До последнего момента все ждали трансферов от ЦСКА. Однако в последний момент переход из "Млады Болеслав" сверхрезультативного форварда Николая Комличенко сорвался. Теперь как минимум до зимы он продолжить терзать оборону клубов чемпионата Чехии. Зато арендованный с правом выкупа миниатюрный бразильский полузащитник Лукас Санчес был внесен в заявку на сезон.

Успел предоставить все документы в РФС и РПЛ "Спартак", заявивший чешского суперновичка Алекса Крала.

Полузащитник "Эребру" Филип Рогич перешел в "Оренбург". "Арсенал", "Ахмат" и "Урал" также в последний день не были активны на трансферном рынке. У этих клубов нет приобретений и потерь. "Ростов" отдал в аренду в "Рубин" полузащитника Александра Зуева, переставшего попадать в состав. В Казани игрок должен получить столь необходимую ему игровую практику. "Динамо" завершило летнюю трансферную кампанию арендой нападающего Сильвестра Игбуна, который решил покинуть "Уфу", и защитника Оскара Хильемарка. После окончания сезона "Динамо" сможет выкупить Игбуна. "Крылья Советов" приобрели российского защитника "Бенфики" Виталия Лысцова, который в последнее время из-за травм играл нечасто. "Тамбов" покинул нападающий Мохамед Конате, зато в команду пришли форварды Владимир Обухов и арендованный у "Спартака" Георгий Мелкадзе.