Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год

Министерство промышленности и торговли России планирует продлить программы господдержки автопрома на следующий год и зарезервировало для этого деньги, сообщил журналистам министр Денис Мантуров.

Средства предусмотрены на поддержку спроса на продукцию автопрома через автокредитование и лизинг.

"Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования", - цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее сообщалось, что принято решение выделить в 2019 году дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку спроса. В частности, на автокредитование - 6 миллиардов рублей и на лизинг - 4 миллиарда рублей.

С 1 марта 2019 года возобновилось действие адресных программ поддержки спроса на автомобили льготное автокредитование. Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018 года и предполагали предоставление скидки в 10 процентов от стоимости приобретаемого автомобиля определенным категориям заемщиков.