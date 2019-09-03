Минск продолжит политику укрепления региональной безопасности

Беларусь старается соответствовать уровню и степени доверия, которые получает от международных организаций в плане региональной безопасности, подтвердил Александр Лукашенко на встрече 3 сентября с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, передает пресс-служба белорусского руководителя.

Глава государства поблагодарил своего визави за поддержку идеи проведения в белорусской столице конференции высокого уровня на тему противодействия терроризму. "Вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на которого можете опереться для укрепления мира и безопасности", - сказал Лукашенко, обращаясь к Томасу Гремингеру.

Президент РБ отметил высокий уровень сотрудничества между Минском и ОБСЕ. "У нас сложилась уже добрая традиция обсуждать основные вопросы взаимодействия в Европе, - констатировал он. - Очень благодарен вам, ОБСЕ, за оценку нашей роли в плане безопасности на континенте".

В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил Лукашенко за возможность посетить Минск и отметил, что это уже его четвертый визит за последние 13-14 месяцев. Генеральный секретарь ОБСЕ выразил белорусскому лидеру глубокую благодарность за активное участие в деле содействия миру и безопасности, активное сотрудничество с ОБСЕ, проведение трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, содействие инициативам, которые нацелены на укрепление мира и безопасности.