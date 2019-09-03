Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М7

Первый замглавы Министерства транспорта Иннокентий Алафинов объявил точку зрения его ведомства по поводу планов строительства первого российского автобана мирового класса от Москвы до Казани - составной части международного транспортного коридора (МТК) Европа - Западный Китай и включения в эту трассу автодороги М7 Москва-Уфа после реконструкции. "Частичная реконструкция трассы М7 Москва-Уфа невозможна, - считает Минтранс. - Она обойдется дороже, чем строительство новой магистрали".

По сути дела, это ответ на недавно высказанное предложение министра экономразвития Максима Орешкина: вместо новой трассы Москва-Казань строить автобан до Владимира, а дальше перевести машинопоток на автодорогу М7 Москва-Уфа, расширив ее до трех полос там, где их сейчас всего две, и достроив объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Все это позволит в 2 раза сократить расходы на проект - до 279 млрд рублей, объяснил Максим Орешкин. И добавил, что предложения Минэкономразвития позволят "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс".

Но первый замглавы Минтранса напомнил, что содержание реконструированной трассы также ляжет на бюджет, а новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит за счет сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать магистраль.