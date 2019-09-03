Минтранс предложил ужесточить правила техосмотра

Минтранс предложил во время техосмотра автомобиля проверять целостность газовых баллонов и вносить сведения об этом оборудовании в диагностические карты. Ведомство также намерено уточнить порядок проверки идентификационных номеров на автомобиле. Проект изменений в правила проведения техосмотра проходит общественное обсуждение.

Экспертов попросят проверить не только состояние автомобиля, но и разные идентификационные номера на нем. Фото: Сергей Куксин.

"Контроль за газобаллонным оборудованием практически не осуществляется. По экспертным оценкам, надлежащий контроль проходит не более 10% транспортных средств", - поясняют в Минтрансе. Из-за этого большинство используемых в России газовых баллонов может нести угрозу взрыва. Потому ведомство предлагает обязать операторов техосмотра проверять баллоны, выявлять, в частности, нет ли на них механических повреждений, а все сведения вносить в диагностические карты - даты выпуска и освидетельствования газовых баллонов, их серийные номера.

"Это нужная норма. Производители указывают для баллонов сроки проведения освидетельствования. Со временем портятся прокладки, происходит коррозия. Все это повышает риски", - говорит завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников.

Система питания газобаллонных автомобилей должна соответствовать техрегламенту ЕАЭС. Но фактически это мало кто проверяет, так как эти сведения в диагностическую карту не вносятся.

Сами автомобилисты к нововведениям относятся скептично. "Газовое оборудование - это отдельная область, его должны проверять газовщики", - говорит руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Ни один человек из тех, кто ездит на газе, почувствовав утечку, не отнесется к этому халатно, уверен он. Потому дополнительная проверка газового оборудования в момент техосмотра - лишняя мера.

Что касается сверки идентификационных номеров автомобиля, то эта функция уже закреплена за операторами, но формулировка слишком общая. Минтранс предлагает требование конкретизировать: указать необходимость проводить идентификацию номеров кузова, рамы, кабины, шасси автомобиля и прочих данных, указанных в документах, позволяющих идентифицировать транспортное средство.

Как говорят участники рынка, эта норма появилась в проекте, скорее всего, по инициативе МВД для противодействия угонам. Но даже если vin-номер не совпадает, на станциях ТО будут договариваться с операторами, чтобы те писали в документы нужный номер. "Если люди хотят переставить какие-то двигатели, они их и так переставят и обойдут систему контроля", - говорит Сергей Канаев.