На Багамах жертвами урагана "Дориан" стали пять человек

На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан". Ранее сообщалось о том, что первой жертвой стихии на островах стал семилетний мальчик.

Новые данные распространил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press. Ураган нанес серьезный ущерб инфраструктуре Абако. По данным обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, повреждены или полностью разрушены 13 тысяч домов, пишет РИА Новости.

По данным синоптиков, эпицентр урагана сейчас находится в 170 километрах к востоку от Палм-Бич (штат Флорида). Скорость ветра порывами достигает 63,8 м/с. Прогнозируется, что к утру вторника "Дориан" может приблизиться к побережью Флориды. Сила стихии достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона.