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03.09.2019 23:44
Рубрика: Спорт

На ЧМ по баскетболу стали известны 12 команд, продолжающих борьбу за медали

Текст: Илья Трисвятский
На чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд, который проходит в Китае, после завершения второго тура первого группового этапа известны уже 12 из 16 сборных, которые продолжат борьбу за награды в следующем раунде основных соревнований.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Помимо России, это другие представители Старого света - Польша, Испания, Сербия, Италия, Франция и Литва; команды из Америки - США, Бразилия, Аргентина, Доминиканская Республика; а также Австралия.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Разбивка по континентальным зонам нами сделана не случайно, такой подход имеет прямое отношение к тонкостям весьма своеобразной системы олимпийского отбора через чемпионат мира. Естественно, что на летних Играх-2020 в Токио выступит хозяин турнира Япония. Еще 7 путевок будут распределены по итогам проходящего сейчас ЧМ-2019. Но здесь для участников важны не столько занятые места, сколько их положение относительно соседей по своим географическим зонам Международной федерации баскетбола (ФИБА). Право выступить в Токио получат семь сборных - по две лучшие команды от Европы и Америки, по одной - от Африки, Азии, Австралии/Океании. Оставшиеся четыре олимпийские вакансии будут разыграны летом будущего года на четырех мировых квалификационных турнирах с участием 24 сборных.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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Вот самый красноречивый пример тонкостей системы олимпийского отбора на данный момент. С одной стороны, Австралия даже с 16-го места на ЧМ может пробиться в Токио, если Новая Зеландия не выйдет в турнир за 1-16-е места, а продолжит играть в Китае за 17-32-е позиции окончательного рейтинга мирового первенства. С другой стороны, даже условная "бронза" не гарантирует сборной России путевки в Японию, если выше нашей команды на пьедестале почета окажутся два других представителя Европы.

В среду, 4 сентября, россияне уже в статусе досрочных обладателей путевки в турнир за 1-16-е места второй стадии ЧМ сыграют с Аргентиной, завершив на этом первый групповой этап в городе Ухань.

Спорт Баскетбол
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