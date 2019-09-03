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03.09.2019 02:16
Рубрика: В мире

На Украине сообщили о катастрофической ситуации с запасами угля

Запасы угля на складах тепловых электростанций Украины на 54% меньше, чем в сентябре прошлого года. В условиях вхождения в осенне-зимний период это свидетельствует о катастрофической ситуации.

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С таким заявлением выступил глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец в эфире телеканала Zik. Он напомнил, что в 2018 году были проблемы с накоплением угля на складах, а "сейчас это просто катастрофа", - цитирует ТАСС депутата.

По мнению Волынца, нехватка угля связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы. Он подчеркнул, что в данную ситуацию должно вмешаться новое руководство Украины.

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По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн угля (год назад - 1,4 миллиона тонн), пишет РИА Новости. При этом ежедневно расходуется около 49 тысяч тонн угля. Украина тратит запасы вдвое быстрее, чем пополняет.

Ранее, напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме. По его словам, сложности возникнут из-за спора с Россией по транзиту газа, а также недостаточного количества угля. Генерирующие компании накопили слишком мало запасов, которых может не хватить Украине до весны.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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