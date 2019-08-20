Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме. По его словам, сложности возникнут из-за спора с Россией по транзиту газа и недостаточного количества угля. Генерирующие компании накопили слишком мало запасов, их может не хватить Украине до весны.

Герус рассказал, что у Киева была сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации по вопросу подготовки зимнего периода. Данным организациям заявили о недопустимости шантажа запасами угля ради высоких тарифов. "Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось", - признался Герус агентству "Украинские новости".

Напомним, в прошлом году на Украине тарифы на газ выросли на 23,5 процента. Тогда отопительный сезон на Украине, начало которого власти повсеместно оттягивали до первых морозов, начался не у всех: в Кривом Роге, Смеле, Шепетовке и других городах местные энергетические компании не подали тепло в дома, ссылаясь на задолженность населения перед национальной акционерной компанией (НАК) "Нафтогаз". Холод побудил людей к отчаянным действиям - блокированию дорог, захвату котельных вместе с коммунальными офисами.

А в этом году глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища к отопительному сезону не закачать нужный объем газа. Иначе, по его словам, "Украина, без преувеличения, замерзнет".

Кстати

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Россия заинтересована в том, чтобы Украина покупала газ напрямую. Сейчас закупка газа идет через европейские страны по реверсу. Такая схема обходится Украине дороже. Еврокомиссия также призвала Россию и Украину подписать газовый контракт, срок действия которого рассчитан на десять лет.