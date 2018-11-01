Депутат Рады предсказал замерзание целых городов на Украине

Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что из-за решения властей Украины отключать газ за неуплату даже при минусовой температуре могут замерзать целые города. Он также назвал данное постановление правительства "лицензией на убийство".

"Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", - подчеркнул политик.

По словам украинского депутата, долг населения за неуплату коммунальных платежей рос последние годы и достиг отметки в 38 миллиардов гривен (около 90 миллиардов рублей). Депутат отметил, что жители страны не платят за коммунальные услуги так как у них нет на это финансовых средств, передает телеканал "112 Украина".

Ранее украинский политик, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявил, что власти страны постоянно лгут украинцам, вынуждают граждан значительно переплачивать за газ, завышая цены на топливо.

Напомним, на Украине с первого ноября тарифы на газ вырастут на 23,5 процента. После повышения цены на газ для населения Киев сможет рассчитывать на очередной кредит от Международного валютного фонда в размере 1-2 миллиарда долларов. Решение киевских властей о повышении цен на газ для населения лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "геноцидом украинского народа" и призвала отменить это.

Между тем

Мэр Киева Виталий Кличко посмеялся над жалобами жителей украинской столицы на отключение горячей воды и посоветовал им обзавестись бойлерами. А затем и вовсе предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения столицы. В Киеве в некоторых домах с мая этого года отсутствует горячая вода.