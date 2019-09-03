Названа "сезонная" еда, которая поможет убрать жир на животе

Как известно, висцеральный (глубинный, брюшной) жир не только не красит человека, но и опасен для здоровья, так как он накапливается в непосредственной близости от жизненно важных органов.

В связи с чем, отложения могут спровоцировать появление жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. А это в том числе плохо влияет на обмен веществ. Нарушения в работе организма чреваты появлением сердечных недугов и диабета.

Чтобы быстрее избавиться от вредных отложений, специалисты рекомендуют регулярно заниматься спортом, снизить количество обработанной пищи в рационе, сладостей и включить в диету два десятка способствующих похудению и нормальному функционированию кишечника продуктов.

Например, спаржу, которая подойдет в качестве добавки в суп или яичницу. Среди полезных гарниров специалисты выделяют фасоль, чечевицу, цветную капусту, горох, тыкву, а также запеченный картофель (в ограниченных количествах).

Также в рацион рекомендуется включить яйца, молочные и ферментированные продукты (например, квашеную капусту), лук, помидоры, рыбу, семена тыквы и подсолнечника, орехи, овес, оливковое масло, чай и кофе (без сахара). Вместо соли хорошо добавлять в еду травы и специи - чили, орегано, розмарин и так далее.