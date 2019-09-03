Названы самые "опасные" автомобили

Эксперты американского портала Tirereviewsandmore, специализирующегося на тестах автомобилей и шин, провели обширное исследование и выяснили марки "опасных" машин - тех, которые чаще других попадали в аварии с летальным исходом, а также владельцы которых злоупотребляли алкоголем, наркотиками и вели себя безответственно за рулем. В своем обзоре Tirereviewsandmore использовало статистику Национального управления безопасностью движения на трассах (National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

В первый рейтинг вошли автомобили, попадавшие в ДТП в результате превышения скорости и вызвавшие смерть одного или нескольких участников аварии.

На первой строчке этого "хит-парада" оказались автомобили Infiniti (33%), "серебро" и "бронза" (31,7% и 30,7%) - у Acura и Mitsubishi, на четвертой и пятой строчках расположились Volkswagen и Honda (29,9% и 29,8%), затем следуют Mercerdes-Benz (29,6%), Lexus (27,3%), Chevrolet (25,2%), Mercury (25,1%) и Toyota (25,1%).

Проанализировав данную статистику, аналитики приходит к выводу, что владельцы роскошных автомобилей чаще владельцев недорогих авто склонны проверить их на езду "на пределе". И действительно, в 27% автокатастроф, вызванных превышением скорости, участвовали в минувшем году автомобили класса люкс, в то время как массовые модели попадали в ДТП в 25% случаев.

Еще один любопытный вывод исследования: водители американских брендов, таких как Buick, Chrysler и Lincoln показали относительно низкий процент попадания в ДТП со смертельным исходом из-за превышения скорости. Водители в США сегодня гоняют на автомобилях, произведенных в Азии или Германии.

Второй блок исследования посвящен определению марок машин, попавших в ДТП в результате алкогольного опьянения водителя. Лидером в разряде "пьяных ДТП" стала опять-таки Infiniti (25,1%), затем следуют Pontiac (23,6%), Acura (23,4%), Cadillac (22,3), Mercerdes-Benz (21,2%), Chevrolet (20,4), Jeep (19,4%), JMC (19,4%), Dodge (19,0) и Mitsubishi (18,6).

Аналитические выкладки следующие: в 19% ДТП со смертельным исходом, вызванным употреблением алкоголя, были задействованы автомобили американских брендов, в то время как машины западных и азиатских брендов стали участниками лишь 17 процентами автокатастроф. Еще один вывод, который делают эксперты, водители массовых марок попадают в аварии со смертельным исходом, вызванные алкоголем, чаще, чем находящиеся за рулем машин премиальных марок.

Кстати, самый малый процент ДТП под "парами" у водителей автомобилей Volvo - лишь 7%! Безопасность долго была краеугольным камнем образа бренда Volvo. Возможно, люди пропитались энергетикой шведской компании, поэтому теперь менее склонны рисковать таким образом. Реже всего пьют за рулем, после чего попадают в ДТП, также водители Linkoln (14,6%), Toyota (14,6%) и Kia (15%).

Третий рейтинг Tirereviewsandmore посвящен автомобилям, владельцы которых покидали место ДТП сразу после совершения аварии. Иерархия здесь такова. Лидеры по бегству с места аварий снова водители автомобилей Infiniti (4,3%), затем следуют Mercedes-Benz (4,2%), Acura (3,6%), Lexus (3,4%), Chrysler (3,4%), Datsun/Nissan (3,3%), Linkoln (3,2%), Dodge (30%), Kia (3,0%), Ford (2,7%). Напротив, самыми дисциплинированными водителями в этом плане оказались владельцы автомобилей Mitsubishi (2,0%), Buick (2,1%) и Hondа (2,0%). Итоговый вывод: премиальные бренды "лидируют" в антирейтинге бегства с места происшествия.