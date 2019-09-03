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03.09.2019 18:08
Рубрика: Экономика

Чистота требует жертв

Органические продукты будут дорожать
Текст: Евгений Гайва
Органические продукты, которые и так на треть дороже обычных, со следующего года могут еще на несколько процентов вырасти в цене. Российским производителям, уже прошедшим международную сертификацию, придется получить сертификат и по российским стандартам, рассказали в Союзе органического земледелия. В результате отечественным продуктам конкурировать с зарубежными будет сложнее.
Отечественных органических продуктов на российском рынке только 20 процентов и может стать еще меньше. Фото: Владимир Аносов Отечественных органических продуктов на российском рынке только 20 процентов и может стать еще меньше. Фото: Владимир Аносов
Отечественных органических продуктов на российском рынке только 20 процентов и может стать еще меньше. Фото: Владимир Аносов

Закон об органической продукции начнет действовать с 1 января 2020 года. В России будет признаваться только межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации". "После вступления в силу федерального закона производители, переработчики и дистрибуторы рискуют оказаться вне российского нормативно-правового поля", - говорится в письме, которое представители российских производителей "органики" направили в Минсельхоз России.

Фото: Pixabay
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Фактически российская система сертификации дублирует международные правила. При этом национальный сертификат стоит от 150 тысяч рублей на одно хозяйство, а подтверждать его нужно ежегодно. Значит, эти расходы заложат в стоимость продукции. Процесс затронет около 50 российских компаний с международными сертификатами. "Союз органического земледелия считает, что непризнание международных стандартов - это искусственно созданный барьер, который приведет к ограничению создаваемого рынка", - поясняет председатель правления объединения Сергей Коршунов.

Зарубежные поставщики "органики" также должны будут пройти сертификацию по российским стандартам. Сейчас в России 80 процентов органической продукции - импорт. Но для крупных транснациональных корпораций такое дублирование может оказаться даже выгодным. Дополнительные расходы просто растворятся в огромных объемах продукции. А вот для небольших российских предприятий эти издержки на единицу продукции могут быть ощутимы.

Расходы на сертификацию можно было бы субсидировать из бюджета. Вводить такую поддержку могут регионы. Пока она действует, например, в Томской области. Но как только в силу вступит новый федеральный закон, несколько предприятий с международными сертификатами этой поддержки лишатся.

Сейчас заявки на аккредитацию по ГОСТу подали ФГБУ "Россельхозцентр", "Роскачество", рассказывают участники рынка.

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Если российские предприятия уже поставляют продукцию на международный рынок, не совсем понятно, о каких рисках для внутреннего рынка может идти речь, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Стоит признать, что европейская система сертификации продукции работает уже десятки лет. За это время накоплен опыт точных анализов, выработан строгий контроль", - говорит он. В "Роскачестве" отмечают, что по техрегламенту Таможенного союза информацию об органическом происхождении продукции не обязательно переводить на русский язык для российской маркировки.

Тем не менее, российские производители органической продукции думают об отсрочке вступления закона в силу и предлагают все же признать международную сертификацию. В минсельхозе ситуацию не прокомментировали.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Цены на продукты
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