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06.09.2019 10:35
Рубрика: Экономика

Минсельхоз разъяснил порядок продажи в России органической продукции

Текст: Евгений Гайва
Поставщики органической продукции, не прошедшие российскую сертификацию с 1 января 2020 года, смогут продавать свой товар в России под международным знаком, пояснили "РГ" в Министерстве сельского хозяйства России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Без российской сертификации производители органической продукции не смогут использовать российский единый знак соответствия, который выглядит как белый лист на зеленом фоне с надписью "ОРГАНИК" на кириллице и латинице. Также такие производители не будут внесены в единый государственный реестр, отметили в Минсельхозе. "Однако такой производитель сможет также, как и ранее беспрепятственно реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком соответствия", - указали в пресс-службе ведомства.

Фото: Владимир Аносов
Подорожают ли органические продукты в следующем году

В Минсельхозе подчеркнули, что с вступлением в силу нового закона те производители, которые ранее успешно прошли процедуру международной сертификации, имеют право выбора, получать ли дополнительно российский органический сертификат или нет. При этом введение в действие новых норм поможет исключить обман потребителя. "Недобросовестные производители использовали маркировку "органик", даже если этот товар не отличался по своим свойствам и способу производства от обычной индустриальной сельхозпродукции", - отметили в министерстве.

Закон об органической продукции в России вступает с 1 января 2020 года. В стране вводится национальная единая система сертификации и ГОСТа, которых ранее не существовало. Российские требования к органической продукции в целом соответствуют международным стандартам. Однако российские производители органической продукции, уже прошедшие сертификацию по международным стандартам и поставляющие свой товар на мировой рынок, высказали опасения, что им придется повторно сертифицировать свой товар по российским правилам. Как писала "РГ", с этим они связывали дополнительные расходы и возможное повышение стоимости продуктов "органик".

Также ранее, по сообщениям СМИ, опасения по поводу невозможности поставлять органическую продукцию на российский рынок без получения российского сертификата высказывали импортеры.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз
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