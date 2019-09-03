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03.09.2019 21:17
Рубрика: В мире

Премьер Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании

Текст: Константин Волков
Перед решающим голосованием в Палате общин британского парламента по поводу запрета выходить из ЕС без соглашения консерватор Филипп Ли перешел в партию либерал-демократов прямо во время заседания, лишив тем самым правящую консервативную партию во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном большинства (теперь у них 319 мест, тогда как для большинства необходимо 320).
Фото: Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS Фото: Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS
Фото: Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS

При нынешнем раскладе противники жесткого Brexit полагают, что у них наберется достаточно голосов в законодательном органе, чтобы помешать Джонсону осуществить выход без соглашения, который он неоднократно обещал.

Если такое произойдет, то это может повлечь за собой смену правительства, если нынешний консервативный кабинет не сумеет срочно сформировать новую поддержку. Судя по некоторым данным, новые выборы могут пройти уже 14 октября, тогда как выход из ЕС, с соглашением или без, намечен на 31 октября.

Фото: iStock
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"Консервативное правительство преследует идею жесткого Brexit, которая осуществляется беспринципными способами. Она неоправданно ставит под угрозу жизни и источники средств к существованию, она ставит под угрозу целостность страны", - заявил Ли, объясняя, почему он переходит к либерал-демократам.

Как будут развиваться события, теперь стало совсем неясно. Британский парламент не согласен на выход из ЕС без соглашения, но также не одобряет и существующее сейчас соглашение. Группа депутатов уже потребовала в очередной раз перенести сроки выхода из Евросоюза, если к 31 октября устраивающее стороны соглашение не будет готово.

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель дала Британии 30 дней на подготовку нового соглашения, однако до сих пор никаких предложений не поступало, хотя прошло уже девять дней, заявил бывший министр финансов Соединенного королевства Филипп Хаммонд.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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