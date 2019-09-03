Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе

Лидер России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали новый договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Путин прилетел в Улан-Батор накануне с официальным визитом. Сегодня лидеры двух стран провели переговоры. Глава РФ назвал их содержательными и конструктивными. В частности, на совместном заявлении по итогам переговоров Путин заявил, что новый договор о дружбе открывает перспективы для расширения сотрудничества по всем направлениям. "Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия, всеобъемлющее стратегическое партнерство, открывает значительные перспективы для его дальнейшего расширения по самым разным направлениям", - сказал он.

Президент России также отметил, что его визит в Монголию приурочен к 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол. Он подчеркнул, что монгольские и советские воины сражались там плечом к плечу, а победа "охладила пыл захватчиков, гарантировала безопасность дальневосточных рубежей Советского союза в трудные годы Великой Отечественной войны".