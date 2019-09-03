Активисты "Молодой гвардии" снабдили опасные перекрестки Тамбова предупредительными надписями, напоминающими о правилах безопасности на дороге. "Отключи телефон, сними наушники, возьми ребенка за руку. Сохрани жизнь" - не заметить белые буквы на асфальте невозможно.

Делать надписи на асфальте - дело несложное. Эти должны продержаться до зимы, а весной активисты нарисуют их снова. Фото: "Молодая гвардия" "Единой России"

"Наша задача - привлечь внимание пешеходов, повысить их бдительность на проезжей части, особенно детей. А в итоге - снизить число аварий и других происшествий", - говорят активисты.

Трафаретные предупреждения нанесли на тротуары у полутора десятков самых опасных перекрестков города, где по статистике чаще всего сбивают людей.

- Нарисованная на дороге "зебра" или знак пешеходного перехода - не панацея. Автомобилисты тоже разные бывают, поэтому пешеходу на проезжей части зевать нельзя. В особенности если он идет с ребенком, - говорит руководитель городского штаба "молодогвардейцев" Андрей Названцев.

В прошлые годы движение делало акцент именно на этом аспекте дорожной безопасности - по тамбовским переходам гуляли ростовые куклы-зебры. Они брали детей за руку и показательно переводили через дорогу. На этот раз активисты решили напомнить и о вреде телефонов и наушников, отвлекающих внимание.

Технологически процесс нанесения надписей через трафарет несложен и при должной сноровке занимает от силы минуту. Все намеченные места были обработаны за день. Краска из аэрозольных баллончиков высыхает за несколько секунд, не пачкает обувь и долго не стирается - по этому поводу организаторы акции специально советовались с дорожниками.

- До зимы точно продержится, - считает Названцев, - а по весне новые нарисуем.

Акция по нанесению на дороги памяток для пешеходов проходит в 81 регионе России.