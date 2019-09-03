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03.09.2019 14:45
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Потерявшаяся 20 лет назад белоруска рассказала о встрече со своей семьей

Текст: Юрий Сизов
Говорят, что в эту историю сложно поверить, но, видимо, только не для тех, кто разделяет мудрые слова, рожденные еще в древнем мире: "кто ищет - тот всегда найдет!". Спустя 20 лет дочка, которая в четыре года потерялась в электричке Минск - Осиповичи, нашла своих биологических родителей. Теперь этой удивительной "потеряшке" уже 24 года. Живет Юлия Горина в Рязани, воспитывает 5-летнюю дочку Кристину, учится на фармацевта и говорит, что теперь точно верит в чудеса.

По словам девушки, которые приводит RT, последнее, что она помнит о детстве до пропажи, как незнакомый мужчина высаживает ее на одной из железнодорожных станций. Дело в том, что 1 октября 1999 года отец Юли поехал продавать картошку и взял с собой дочь. "Недалеко от нас жили цыгане. В тот день они избили папу в электричке, а меня украли. После этого их никто не видел - съехали", - вспоминает Юлия. На станции в Рязани ее нашли сотрудники милиции. Поместили в детский центр. Оттуда Юля должна была попасть в детский дом, но семья для нее, к счастью, нашлась.

"Меня растили как родную. У моих приемных родителей есть еще два родных сына. Они дали мне образование, не обижали и всегда меня поддерживали", - поясняет девушка. При этом она признается, что всю жизнь хотела узнать что-то о своих биологических родителях. Иногда даже думала, что они ее специально бросили.

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А в Беларуси отец и мать несколько дней блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали даже колодцы. Потом они обратились в милицию, но многолетние поиски не приводили к результату, пока в жизни теперь уже взрослой Юлии не появился парень по имени Илья Крюков, который сразу захотел ей помочь. Буквально за 20 минут он нашел всю информацию, и уже 21 августа они поехали на встречу делать ДНК-тест.

Юлия рассказывает, что с биологическими родителями будет общаться и приезжать к ним в гости, но останется жить в Рязани и гражданство на белорусское менять не собирается.

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