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03.09.2019 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест

Текст: Наталья Козлова

Следствие установило непричастность студента Егора Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года, объяснили в СК, поэтому уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено. А еще по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру с заключения под стражу на домашний арест.

Фото: iStock
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Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Но это ещё не свобода. Срок домашнего ареста Жукову установлен до 27 сентября. У Жукова есть несколько запретов. Так, он не может общаться с другими фигурантами уголовного дела, получать корреспонденцию, пользоваться интернетом и телефоном. Исключения - если понадобится вызвать врача или аварийную службу, поговорить с адвокатом или следователем.
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Арестован Жуков был 2 августа. И по первой версии, именно студент руководил толпой, собравшейся на несогласованную акцию. Но защита Жукова доказала следствию, что на видео другой человек, хотя и похожий. Впрочем, у следствия к молодому человеку ещё есть вопросы. Сегодня стало известно, что ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

По мнению СК, студент не позднее 11 октября 2017 год разместил у себя в видеоблоге в YouTube четыре видео, с призывами "к осуществлению экстремистской деятельности".

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