Суд признал блогера Синицу виновным в экстремизме из-за поста в Twitter

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным по делу об экстремизме и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее гособвинение попросило признать Синицу виновным и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый свою вину отрицает.

В обвинительном заключении говорится, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

Напомним, поводом для возбуждения дела стал пост в Twitter, в котором блогер под псевдонимом Макс Стеклов призывал к насилию в отношении детей сотрудников Росгвардии и полиции. Он предлагал вычислять по снимкам с митингов сотрудников правоохранительных органов, а затем находить их детей.