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03.09.2019 10:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно

Текст: Ирина Огилько
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

7 и 8 сентября, когда Москва будет отмечать День своего 872-летия, столичные музеи и выставочные комплексы будут работать бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. Помимо территории выставки центральным местом празднования традиционно будет Тверская улица, которую сделают пешеходной. А вечером 7 сентября в парках и на других площадках, всего их 33, пройдут праздничные фейерверки.

Модные показы в день города пройдут на ВДНХ

Что касается бесплатного входа в музеи, то 7 и 8 сентября, помимо осмотра основной экспозиции, можно будет посмотреть специальную праздничную программу. Так, гостей музея-заповедника "Царицыно" ждет симфонический и джазовый концерты.

Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил пешеходную экскурсию по местам, где рос будущий поэт и где зарождался его талант.

В Мемориальном музее А.Н. Скрябина пройдут концерты классической музыки, запланированы пешеходная экскурсия и поэтический спектакль. В Музее Москвы запланированы экскурсии и концертная программа и многое другое.

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