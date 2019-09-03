В Костроме закрыли элитное подпольное казино

Полиция в Костроме обнаружила законспирированное элитное казино, предназначенное для игроманов-подпольщиков.

Полиция и ОМОН Росгвардии пресекли работу игорного клуба, размещенного в нежилом арендованном доме в центральной части Костромы. Как рассказали в УМВД, в момент проведения силовой операции в помещении находились несколько игроков, крупье, а также владелец заведения, которого полиция уже раньше задерживала за организацию незаконных азартных игр. Однако это не помешало ему спустя некоторое время вернуться в преступный бизнес.

- Попасть в клуб могли только доверенные лица из числа близких знакомых мужчины. Собирались любители азарта каждую неделю, предварительно договариваясь о дате и времени игр через закрытые каналы мессенджеров, - рассказали в полиции.

Чтобы прохожие не догадались о том, что происходит внутри дома, окна в нем были занавешены плотными шторами, доходящими до самого пола. Внутри здания полицейские обнаружили дорогую мебель из кожи и темного дерева, стулья "королевской" расцветки, украшенные патинированной позолотой, резные часы под старину, а также обитый зеленым сукном игорный стол, карты и фишки.

Все найденное в здании оборудование для запрещенных азартных игр изъято. Следователи СУ СК России по Костромской области при оперативном сопровождении сотрудников УМВД проводят проверку, по результатам которой в отношении организатора казино могут возбудить уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр). Наказание по ней может составить до шести лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

В марте 2019 года аналогичное дело возбудили против владельца подпольного казино, работавшего возле входа в парк "Берендеевка" на проспекте Мира в Костроме. Посетители тайного игроклуба проигрывали в нем целые состояния: ежедневная выручка казино достигала 300 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Игорный бизнес в России был запрещен в июле 2009 года почти на всей территории страны. Исключение составляют специально организованные игорные зоны в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Позднее в их число включили Республику Крым. Несмотря на запрет, прибыльный игорный бизнес продолжает процветать во многих регионах, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные и ночные клубы.

В Костроме "расцвет" подпольных казино пришелся на 2007-2014 годы, когда игорные клубы работали практически во всех районах города под прикрытием коррумпированных полицейских. После кадровых перестановок в руководстве УМВД игорные клубы, лишившись привычной "крыши", начали массово закрываться.

В 2015 году Костромской областной суд вынес обвинительный приговор в отношении главного "борца с коррупцией" - начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В течение трех лет подполковник полиции вымогал взятки у дельцов подпольного игорного бизнеса. Они платили ему "за создание благоприятных условий для их деятельности" по 50 тысяч рублей ежемесячно, в общей сложности передав 1,1 миллиона рублей. Эти деньги полицейский тратил на приобретение антиквариата в свою коллекцию холодного оружия. За взяточничество суд приговорил силовика к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Этот штраф стал крупнейшим в истории Костромы.

Одновременно по аналогичному делу о "покровительстве" охранной структуры был осужден главный полицейский Шарьинского района области, которому дали восемь лет заключения и приговорили к штрафу в 140 миллионов рублей. "Вывести на чистую воду" обоих полицейских помогли разработки управления собственной безопасности регионального УМВД.