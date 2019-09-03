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03.09.2019 17:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва

Текст: Ирина Огилько

В ближайшие выходные дни столица отметит День города, который продлится с субботы по воскресенье. Для удобства москвичей и гостей города самый популярный транспорт в Москве будет ходить без перерывов. Об этом сообщает заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Фото: mos.ru
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Как ожидается, в ночь на 8 сентября интервалы между поездами метро и Московского центрального кольца (МЦК) составят не более 10 минут.

При этом начнет работать подземка в праздничный день 7 сентября с 5:30, а завершит работу в 01:00 9 сентября.

Что касается наземного транспорта, то 7 сентября общественный транспорт будет следовать по расписанию выходного дня, а 8 сентября автобусы, троллейбусы и трамваи станут ходить чаще - по графику будничного дня. В ночь с 7 на 8 сентября будут курсировать 13 ночных маршрутов.

Кстати

Городские парковки будут работать по обычному графику: в субботу платно, в воскресенье бесплатно за исключением 237 улиц, расположенных в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники, Якиманка.

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А ряд улиц и вовсе перекроют для движения. Так, с 22:00 5 сентября по 8:00 9 сентября перекроют Моховую улицу от Воздвиженки до Тверской улицы, Охотный Ряд, Тверской проезд, а также Малый Гнездниковский, Леонтьевский и Никитский, Газетный и Глинищевский переулок. В эти же часы перекроют проспект Академика Сахарова для проведения музыкального фестиваля "Наши в городе".

8 сентября с 14:30 до 21:30 будет перекрыта улица Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы.

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В Зеленограде 7 сентября с 15.00 до 16.30 закроют участок улицы Николая Злобина в районе пересечения с Центральным проспектом, а с 16:00 до 17:00 ограничат движение на самой центральной магистрали на участке от Савелкинского проезда до улицы Николая Злобина.

Ограничения в движении транспорта будут введены с 00:00 до 22:00 5 сентября и с 8:00 9 сентября по 06:00 10 сентября по улицам Тверская, Моховая и Охотный Ряд.

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