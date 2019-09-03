Первые "заправки" для электромобилей в Приморье заработали бесплатно

Первую сеть зарядных станций для электромобилей торжественно открыли сегодня в Приморье: 10 "заправок" установлены во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.

Как отметил генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, этого события владельцы электромобилей очень ждали. В компании подсчитали, что каждый третий электромобиль из эксплуатируемых в России, бегает по дорогам Приморья. В крае насчитывается более 1200 таких машин, но их "заправка" до настоящего момента была делом исключительно хозяев электрокаров. Именно поэтому Приморье было выбрано "пилотным" регионом.

"В дальнейшем, с учетом пожеланий автомобилистов, сеть заправок будет развиваться. Теперь владельцы могут заправлять свои авто удобно, быстро и безопасно", - отметил Шульгинов, добавив, что первые две недели зарядные станции станут работать бесплатно.

По словам руководителя "РусГидро", для компании это новый деятельности, но она готова развивать новые технологичные направления бизнеса, вносить свой вклад в реализацию государственной политики по опережающему развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Быстрозарядные станции могут одновременно заряжать два электромобиля благодаря двум зарядным портам постоянного тока мощностью 50 киловатт и одному переменного тока мощностью 22 киловатт. Они совместимы со всеми имеющимися сегодня на рынке электромобилями, а также соответствуют международным стандартам в области электромобильности.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, открытие сети таких станций - шаг к расширению внедрения экологического транспорта в регионе. Предполагается, что на Восточном экономическом форуме, который уже завтра откроется во Владивостоке, будет подписано соглашение о развитии сети.