Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток из Монголии.

Глава государства послезавтра примет участие в Восточном экономическом форуме, вместе с другими лидерами (президент Монголии, премьер-министры Японии, Индии и Малайзии), а также посетит с ними турнир по дзюдо.

Завтра президент проведет день переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, а перед этим они вместе приедут на судостроительный комплекс "Звезда".

Еще завтра Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

В пятницу президент обсудит развитие Дальнего Востока с представителями общественности.