Владимир Путин обсудил с президентом Монголии совместные проекты

Путин прилетел в Улан-Батор в понедельник вечером. Официальный визит российского президента приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе.

Во вторник глава РФ приехал на официальную встречу в Государственный дворец в Улан-Баторе на своем Aurus. Несмотря на палящее солнце и 30-градусную жару, рядом с площадью перед дворцом собрались местные жители. Некоторые из них признались корреспонденту "РГ", что надеются хотя бы издалека сделать с селфи с Путиным.

На площади Сухэ-Батора российского лидера встретил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и маленькая девочка в национальном монгольском костюме. Она вручила Путину букет цветов, а он в ответ ее поцеловал.

У дворца главу РФ также встретили всадники в форме, стилизованной под одеяние личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи. После того как оркестр исполнил гимны двух стран, президентов приветствовала рота почетного караула.

Переговоры Путина и Баттулги тет-а-тет прошли не в кабинете, а в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца.

В начале беседы Путин отметил, что юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба народа. "Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране, тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма", - заявил Путин.

Он добавил, что братские и союзнические отношения двух стран также развивались наилучшим образом и в послевоенный период.

Президент Монголии, в свою очередь, рассказал о широком праздновании юбилея победы на Халхин-Голе в Монголии и признался, что рад приезду российского лидера в это время.

Уже в ходе совместного заявления оба лидера сообщили о том, что подписан целый пакет важнейших документов о сотрудничестве в военной, экономической и гуманитарной сферах, в том числе договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Путин заявил, что этот документ открывает перспективы для расширения сотрудничества по всем направлениям. "Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия, всеобъемлющее стратегическое партнерство, открывает значительные перспективы для его дальнейшего расширения по самым разным направлениям", - отметил он.

О новой эре в российско-монгольских отношениях заявил и лидер Монголии. "Подписанный новый долгосрочный договор, который вывел отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, стал важным документом, укрепляющим наше двустороннее доверие. Наше сотрудничество вступает в новую эру", - подчеркнул Баттулга. Он также заявил, что принял приглашение Путина на празднование 75-й годовщины Победы в Москве, которое пройдет 9 мая 2020 года. Российский президент в ответ поблагодарил своего коллегу.

Еще одним важным документом, подписанным в ходе визита, является обновление протокола о продлении срока межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года. Путин назвал взаимодействие Москвы и Улан-Батора в вопросах борьбы с терроризмом и военно-техническое сотрудничество двух стран важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии.

"Мы подробно поговорили о перспективах оборонного, военно-технического и антитеррористического сотрудничества между нашими странами", - сообщил он, рассказывая об итогах переговоров. Путин также напомнил, что в августе в Монголии прошли очередные совместные военные учения, и пообещал, что этот опыт будет продолжен.

На пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что позиции РФ и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или близки. "Москва и Улан-Батор координируют действия на многосторонних площадках, в том числе в ООН. Кроме того, расширяется взаимодействие в формате Россия - Монголия - Китай", - привел пример он.

Россия также приветствует стремление Монголии налаживать более тесные контакты с Евразийским экономическим союзом. "Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими государствами", - пояснил Путин.

В свою очередь монгольский лидер заявил о стремлении заключить с Евразийским экономическим союзом соглашение о свободной торговле. "Мы считаем важным заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом и надеемся, что Россия нас поддержит", - рассказа Баттулга.

Он также предложил для расширения рамок российско-монгольского экономического сотрудничества определить приоритетные направления российских инвестиций, принять меры по увеличению объемов экспорта Монголии в Россию.

По итогам визита обе страны уже заключили соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества. Интересно, что капиталовложения фонда будут осуществляться главным образом в национальных валютах двух стран - в рублях и тугриках. Путин рассказал, что страны будут совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме.

"Этим активно занимается межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Финансированием таких проектов займется и Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества, соглашение о создании которого Российский фонд прямых инвестиций заключил в ходе нашего визита", - сказал Путин.

Еще одна важная сфера для сотрудничества - модернизация железных дорог. Россия готова помочь в этом Монголии, заявил президент РФ. "Российские железнодорожники готовы помогать монгольским партнерам в модернизации путей, обновлении локомотивного парка, строительстве новых транспортных магистралей", - пояснил Путин, отметив, что РФ многие годы оказывает Монголии содействие в развитии транспортной инфраструктуры.

Москва поможет Улан-Батору и в другом проекте на перспективу - создании центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и других областях. По словам Путина, такую возможность в данный момент рассматривает Росатом.

На совместном заявлении российский лидер также подчеркнул, что обе страны могут существенно увеличить объем двусторонней торговли. "Есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота в 2012 году, но и двигаться дальше, расширять двусторонние торговые обмены. Будем совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме", - сообщил Путин.

Оценивая результаты переговоров, российский президент назвал их "содержательными и конструктивными".

Также Путин провел переговоры с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. На встрече с Занданшатаром отдельно обсуждалось значение победы на Халхин-Голе.

Завершая свой визит, российский лидер принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В частности, он вместе со своим монгольским коллегой возложил венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступил на торжественном приеме, посвященном этому событию.