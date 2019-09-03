Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк прислушался к критике Владимира Путина и обещает помочь населению Иркутской области, пострадавшей от паводка. Глава банка Герман Греф уже сообщил: "Мы реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год".

Перед этим первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий сообщил о размере ущерба, нанесенного региону стихией. По оценкам федеральных органов исполнительной власти и администрации Иркутской области, суммарный ущерб составил 35,15 миллиарда рублей. Так, ущерб от утраченного жилья оценили в 10,8 миллиарда, а ущерб инфраструктурным объектам превысил 20 миллиардов.

Но для Сбербанка 2019 год оказался сверхудачным. Согласно отчету по итогам пяти месяцев, в январе-мае чистые процентные доходы банка увеличились на 0,6% год к году до 514 млрд руб. Также сообщается, что с начала года "Сбербанк" заработал 369 млрд руб. чистой прибыли, что на 12,3% больше чем за 5 месяцев прошлого года. Только в нынешнем В мае прибыль составила 75,7 млрд руб. "Мы ожидаем, что при сохранении стабильных темпов роста финансовых показателей прибыль "Сбербанка" по итогам 2019 года окажется в диапазоне 910-940 млрд руб", - говорят топ-менеджеры банка.

Так что от помощи населению области Сбер не обеднеет. И президент Владимир Путин совершенно справедливо отметил, что для банка с такими доходами реструктуризация долгов не является чем-то невозможным.

Пока в банк поступило 488 заявлений на урегулирование задолженности по кредитам на общую сумму 195,2 миллионов рублей. Из них одобрено 346 заявлений на сумму 129,7 миллионов рублей. В банке также уточнили, что часть обращений клиентов еще находится на рассмотрении. В каждом случае решение принимается индивидуально в зависимости от конкретной ситуации клиента и размера ущерба.