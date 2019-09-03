В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность детского сада № 9 "Аленка" на 30 суток. Причина - повышенная концентрация радиоактивного газа радона.

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.

- В спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона превысила норму более чем в 4 раза, - сообщается на официальном сайте Мариинского городского суда.

Превышение радона также было зафиксировано в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах и в кабинете заведующей детским садом. Как было установлено в суде, данная ситуация создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения. По данным санитарных врачей, продукты распада радона, попадая в легкие вместе с воздухом, вызывают сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.

В Кузбассе это уже не первый случай, когда детские сады, клубы и кинотеатры закрывают из-за повышенного уровня радиации.

Причины появления радона в помещениях детского сада в настоящее время выясняются. По предварительным данным, опасный газ может попадать в здания через трещины в земле. Радон содержится в недрах и может подниматься на поверхность.