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03.09.2019 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил деятельность детского сада № 9 "Аленка" на 30 суток. Причина - повышенная концентрация радиоактивного газа радона.

Фото: iStock
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Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.

- В спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона превысила норму более чем в 4 раза, - сообщается на официальном сайте Мариинского городского суда.

Превышение радона также было зафиксировано в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах и в кабинете заведующей детским садом. Как было установлено в суде, данная ситуация создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения. По данным санитарных врачей, продукты распада радона, попадая в легкие вместе с воздухом, вызывают сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.

В Кузбассе это уже не первый случай, когда детские сады, клубы и кинотеатры закрывают из-за повышенного уровня радиации.

Причины появления радона в помещениях детского сада в настоящее время выясняются. По предварительным данным, опасный газ может попадать в здания через трещины в земле. Радон содержится в недрах и может подниматься на поверхность.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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