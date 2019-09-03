На Ставрополье обнаружено место падения штурмовика Су-25УБ

Поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае. В то же время, пока не найдены пилоты, которые могли успеть катапультироваться, сообщает ТАСС.

"Парашюты летчиков с вертолета замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд", - сообщил источник агентства.

Как уже сообщалось, во вторник на территории Ставрополья потерпел крушение штурмовик Су-25УБ, который выполнял учебный полет без боекомплекта. Ведутся поиски летчиков. Как выяснилось, самолет базировался на военном аэродроме в Буденновске, оттуда и совершил вылет.

Кстати



СУ-25УБ - учебно-боевая двухместная машина. Всего было выпущено 300 таких штурмовиков, которые используются для выполнения и боевых, и учебных задач.