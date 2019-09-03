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03.09.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилоты упавшего Су-25УБ катапультировались на высоте 600 метров

Текст: Михаил Сухарев

Оба пилота штурмовика Су-25УБ, который упал, выполняя учебный полет на территории Ставропольского края, катапультировались, и в кабине самолета их не обнаружили.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Спасатели установили местонахождение пилотов упавшего Су-25УБ

- Катапультировались на высоте 600 метров, пока не обнаружены, - сообщил источник "РГ" в вооруженных силах.

Как сообщалось ранее, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение недалеко от аэродрома вылета в Буденновске.

Пилоты успели катапультироваться, однако об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Сам самолет был обнаружен в 38 километрах от Буденновска. Крушение он потерпел во время выполнения фигуры высшего пилотажа "мертвая петля".

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