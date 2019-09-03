Спасенный на Эльбрусе школьник планирует новое восхождение на гору

Юный альпинист, который был спасен 2 сентября на горе Эльбрус, опять собирается покорять высочайшую вершину России и Европы. Об этом школьник рассказал своим спасителям на встрече в Республиканской детской больнице в Нальчике.

Как ранее писала "РГ", одиннадцатиклассника из Череповца по имени Игорь спасли победители второго конкурса управленцев "Лидеры России". Участники восхождения нашли замерзающего юношу, почти добравшись до вершины Эльбруса - на высоте 5,6 тыс. метров. Под руководством инструктора, мастера спорта по альпинизму Александра Яковенко, мальчика удалось привести в сознание, оказав ему первую помощь. Чтобы не терять время, "лидеры" сами спустили мальчика с вершины горы и передали его отряду МЧС примерно на 5-тысячной высоте. До этого Игоря, который отбился от группы других альпинистов, безуспешно искали почти сутки.

Перед вылетом в Москву покорители Эльбруса навестили школьника в больнице, рассказали журналистам в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" (напомним, что конкурс "Лидеры России - флагманский проект этой президентской платформы). Они привезли в подарок мальчику фрукты, новые треккинговые палки и книгу про альпинизм.

- Игорь - большой молодец, чувствует себя нормально, готовится к новым подвигам, - рассказал журналистам генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Мы с ним поговорили о том, что в жизни есть много способов проверить себя, пройти самые разные испытания, но делать это нужно безопасно, без риска для жизни и здоровья.

Сам Игорь это уже прекрасно понимает. Он поблагодарил всю команду "Лидеров России" за спасение и пообещал пройти более тщательную подготовку перед новым восхождением на Эльбрус.

- Все могло иначе получиться, если бы меня не нашли, или я упал бы куда-нибудь. Надо ответственно подходить, - признал школьник. - Я потом опять пойду на Эльбрус, только надо акклиматизироваться и найти команду. Теперь, с новым опытом, в следующий раз я смогу не потерять сознание на вершине.

Таким образом, восхождение стало настоящей проверкой командных качеств для победителей конкурса. "Лидер - это прежде всего человек, который берет на себя ответственность, в альпинизме это абсолютно точно так же, - уверен победитель первого сезона "Лидеров России", руководитель проекта "Восхождение на Эльбрус" Олег Жданеев. - Например, абсолютно каждый человек в команде бросил все свои занятия и начал помогать человеку, который попал в беду. То же самое и в реальной жизни, таким образом очень много параллелей между альпинизмом и клубом".