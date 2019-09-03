Строительство платной трассы М-11 завершат до конца года

Строительство последнего, восьмого участка скоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург завершится через месяц. Еще примерно столько же займет оформление разрешительных документов, и сквозное движение от Северной столицы до Твери будет открыто в октябре. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов во время церемонии открытия седьмого участка платной магистрали, прошедшей в районе населенного пункта Мясной бор в Новгородской области.

Председатель правления ГК "Росавтодор" Вячеслав Петушенко в свою очередь сообщил, что общестроительные работы на вопрос этапе протяженностью 35 километров будут завершены до конца сентября.

- Нам осталось уложить около 100 тысяч тонн асфальта, - рассказал он. - При суточный норме в 10 тысяч тонн можно посчитать, на сколько осталось работы. Однако еще потребуется время на монтаж освещения и защитных барьеров.

Напомним, заключительный этап строительства М-11 ведется от Пулковского шоссе до южного полукольца вокруг Санкт-Петербурга с сопряжением в районе Тосно.