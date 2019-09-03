В Петербурге похоронили погибшую в Турции девочку

В Санкт-Петербурге похоронили двенадцатилетнюю девочку, которая погибла на турецком курорте. На церемонии прощания были только самые близкие люди.

Накануне похорон отец девочки Андрис Лейкуцис написал на своей странице в соцсетях, что его дочь похоронят в голубом платье и в голубых туфлях - она любил этот цвет. "Я буду в голубой рубашке, мама в голубом платье. Чёрного и без мамы с папой будет много", - добавил он.

Напомним, что беда произошла 18 августа в отеле турецкого города Бодрум. Руку юной петербурженки засосало в трубу бассейна. К тому времени, как девочку удалось освободить, она провела под водой около пяти минут. За жизнь ребенка боролись и турецкие врачи, и петербургские (они срочно вылетели в Турцию). Но все усилия оказались напрасными: сердце девочки остановилось 28 августа. 1 сентября ее тело доставили в Петербург, этим же рейсом прибыли родители, которые все время были возле дочери.