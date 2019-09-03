Экс-министр Украины рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, а российские предприниматели только выигрывают. С таким заявлением выступил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, подчеркнув ошибочность такой политики Киева.

Когда подорвали линии электропередач, то спровоцировали серьезные проблемы, в том числе, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. "Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму", - заявил Суслов, выступая в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-министр напомнил про 300 миллионов от экспорта электроэнергии и свыше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые раньше поставляли фермеры юга Украины, "теперь весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее", - цитирует экс-министра РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала. По его мнению, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада. Он также отметил, что водная блокада не принесла результатов, на которые надеялись западные заказчики и украинские националисты.