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03.09.2019 11:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Астраханском кремле Дмитрий Медведев передал эстафету Театрального марафона

Текст: Варвара Карпеева
26 сентября Всероссийский театральный марафон будут встречать во Владикавказе. А перед этим гастрольная эстафета была передана Южному федеральному округу. В Астрахани впервые в церемонии масштабного проекта Года театра принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В числе делегации были председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Евгений Князев, Сергей Гармаш, Ирина Алферова.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Вручая символ театрального марафона временно исполняющему обязанности губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину, Дмитрий Медведев сказал со сцены: "У нас очень важное событие в жизни страны - театральный марафон и, конечно, Год театра. Театральный марафон действительно шагает по стране - уже 63 города и 91 театр приняли участие, это хорошие показатели. Но самое главное, что жители нашей страны могут вне зависимости от того, где они живут, приобщиться к высокому театральному искусству, причём сделать это в самых разных формах - и когда они смотрят реальные живые постановки, и в рамках интерактивных возможностей. Все это способствует популяризации столь любимого в нашей стране театрального искусства".

Всероссийский театральный марафон в Год театра проходит во всех 85 регионах России. Он стартовал в январе во Владивостоке, завершится в конце 2019-го в самой западной точке страны - Калининграде. "Мы ожидаем, что с учетом тех людей, которые будут смотреть спектакли с помощью цифровых технологий, события Всероссийского театрального марафона охватят более 30 миллионов зрителей", - рассказывала зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, возглавляющая оргкомитет по проведению в России Года театра.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По традиции театральной эстафеты региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ следующему участнику. Кроме спектаклей в каждом регионе проходит мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие деятели проводят мастер-классы и творческие встречи. В рамках марафона во всех федеральных округах на форумах Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" обсуждают проблемы театрального дела в России.

Главные события южного этапа марафона проходили в Астраханском Кремле, на территории которого расположились презентационные площадки пяти астраханских театров и восьми субъектов федерации Южного федерального округа: Республики Адыгея, Краснодарского край, Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, Республики Калмыкия, Республики Крым, Севастополя.

Завершалось торжество оперой Глинки "Руслан и Людмила" в исполнении Астраханского театра оперы и балета. Специально для театрального марафона в "живых" декорациях старинного кремля ее поставил художественный руководитель Театра им. Н.Сац Георгий Исаакян. Только в кремле оперу посмотрели 2600 зрителей, и десятки тысяч наблюдали за происходящим во время прямой трансляцией на местном телеканале, в городских парках и в областных центрах.

Культура Театр Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Год театра Гид-парк
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