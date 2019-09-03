В Астраханском кремле Дмитрий Медведев передал эстафету Театрального марафона

Вручая символ театрального марафона временно исполняющему обязанности губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину, Дмитрий Медведев сказал со сцены: "У нас очень важное событие в жизни страны - театральный марафон и, конечно, Год театра. Театральный марафон действительно шагает по стране - уже 63 города и 91 театр приняли участие, это хорошие показатели. Но самое главное, что жители нашей страны могут вне зависимости от того, где они живут, приобщиться к высокому театральному искусству, причём сделать это в самых разных формах - и когда они смотрят реальные живые постановки, и в рамках интерактивных возможностей. Все это способствует популяризации столь любимого в нашей стране театрального искусства".

Всероссийский театральный марафон в Год театра проходит во всех 85 регионах России. Он стартовал в январе во Владивостоке, завершится в конце 2019-го в самой западной точке страны - Калининграде. "Мы ожидаем, что с учетом тех людей, которые будут смотреть спектакли с помощью цифровых технологий, события Всероссийского театрального марафона охватят более 30 миллионов зрителей", - рассказывала зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, возглавляющая оргкомитет по проведению в России Года театра.

По традиции театральной эстафеты региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ следующему участнику. Кроме спектаклей в каждом регионе проходит мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие деятели проводят мастер-классы и творческие встречи. В рамках марафона во всех федеральных округах на форумах Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" обсуждают проблемы театрального дела в России.

Главные события южного этапа марафона проходили в Астраханском Кремле, на территории которого расположились презентационные площадки пяти астраханских театров и восьми субъектов федерации Южного федерального округа: Республики Адыгея, Краснодарского край, Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, Республики Калмыкия, Республики Крым, Севастополя.

Завершалось торжество оперой Глинки "Руслан и Людмила" в исполнении Астраханского театра оперы и балета. Специально для театрального марафона в "живых" декорациях старинного кремля ее поставил художественный руководитель Театра им. Н.Сац Георгий Исаакян. Только в кремле оперу посмотрели 2600 зрителей, и десятки тысяч наблюдали за происходящим во время прямой трансляцией на местном телеканале, в городских парках и в областных центрах.