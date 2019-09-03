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03.09.2019 10:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У высокопоставленных чиновников Украины после ухода в отставку неожиданно открываются глаза на многие преступные действия Киева в отношении Крыма. Такое мнение высказал вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков, комментируя интервью экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о существенных потерях Киева от блокады полуострова.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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- Показательно, что подобные заявления делают бывшие украинские чиновники, - заявил Бобков РИА Новости. - Когда люди занимают ключевые посты, они не способны принимать адекватные решения и следуют политической конъюнктуре. После отставку у них как будто открываются глаза, и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое.

Весной 2014 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, и в 2015 году, когда националисты устроили полуострову продуктовую и энергетическую блокаду, крымские политики заявляли о пагубности этих шагов прежде всего для самой Украины и граничащих с полуостровом ее областях. Ведь Крым со времен СССР связан с Украиной экономическими нитями, а благополучие населения приграничных районов во многом зависело от поставок воды, электроэнергии и продукции АПК.

- Эти традиции были в одночасье прерваны Киевом, причем без обеспечения альтернативы в поставках, чем Украина нанесла и себе вред, - считает Бобков. - Это создало сложности Крыму: крымчане будут помнить тот месяц энергоблокады (до включения первой нитки энергомоста Тамань-Керчь). Но тогда Крым переживал мощное чувство единения и взаимопомощи. Поэтому хотелось бы, чтобы эти заявления экс-министров постепенно перешли к действующим министрам. Чтобы восторжествовал здравый смысл.

Ранее в интервью телеканалу "112" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, поскольку лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.

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