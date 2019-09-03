Режим ЧП введен в Вирджинии из-за урагана "Дориан"

Ураган "Дориан" на спутниковом снимке, 2 сентября 2019 г. Фото: NOAA via AP

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел в понедельник режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана "Дориан". По мнению властей этого штата, стихия может затронуть часть Вирджинии.

Нортем, чье заявление распространил телеканал CNN, призвал всех жителей принять необходимые меры предосторожности и подготовиться к удару урагана, пишет ТАСС. Ранее режим чрезвычайного положения ввели власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины.

По последним данным, эпицентр урагана сейчас находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида). Скорость ветра достигает 63,8 м/с. Уже во вторник утром стихия может приблизиться к побережью Флориды.