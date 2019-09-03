РФС готовит реформу судейства

Российский футбольный союз (РФС) готовится провести реформу судейства матчей внутренних соревнований. Об этом журналистам заявил президент организации Александр Дюков.

Старт сезона в Премьер-лиге запомнился сразу несколькими грубыми ошибками рефери. Чуть ли не в каждом туре те или иные спорные решения арбитров влияли на результаты матчей. Дошло до того, что сегодня прошло общее собрание клубов высшего дивизиона, на котором некоторые из них открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Впрочем, Дюков уже заявил, что Егоров продолжит свою работу. Но при этом признался: реформы в судействе нужны.

"Если говорить в долгосрочной перспективе, то мы готовим определенные реформы", - отметил Дюков. "Будет целый комплекс мероприятий, направленный на разные области. Их я прокомментирую на исполкоме РФС. А пока наша задача заключается в том, что стремиться исключить большинство ошибок и поднять уровень судейства".

По мнению Дюкова, качество судейства в России возможно будет улучшить благодаря использованию системы видеоассистента рефери (VAR) не в двух матчах тура, как это делается сейчас, а в большем количестве встреч.