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03.09.2019 08:00
Рубрика: Общество

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала "Россия 1"

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии во время эфира программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1". Причиной стали оскорбления в адрес СМИ Германии.

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский обсуждал поставки немецкого оружия на Украину. В своем выступлении журналист обратил внимание на слова Ковтуна, заявившего, что поставок не будет. "Он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное", - цитирует Сосновского РИА Новости.

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Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны украинского политолога, который позволил себе оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ. После этого ведущий потребовал, чтобы Ковтун покинул студию.

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.

Общество СМИ и соцсети В мире экс-СССР Украина
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