В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка

На турецком курорте Аланья в регионе Анталья погибла россиянка 2013 года рождения. Об этом сообщила 3 сентября пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

По ее словам, девочка утонула в бассейне отеля Maya World Beach. Экстренно прибывшая бригада медиков отвезла ее в ближайшую больницу, однако спасти ребенка не удалось.

Властям Антальи направлен запрос с требованием тщательно расследовать трагедию, отметила представитель российской дипмиссии.

Напомним, 18 августа на турецком курорте Бодрум руку 12-летней россиянки засосало в слив бассейна. Ребенок провел под водой порядка пяти минут, получив при этом тяжелые травмы. Несмотря на все старания врачей в больнице города Денизли, спасти девочку не удалось.

В первом полугодии этого года Россия заняла первое место по числу отдыхающих в Турции, сказано в статистическом отчете Министерства культуры и туризма Турции. В июле Турцию посетили 6,6 миллиона иностранцев, среди них 1,043 миллиона россиян, 868,3 миллиона немцев, 425 тысяч британцев, 242,4 тысячи голландцев и 228,5 тысячи украинцев. Самыми популярными местами для отдыха стали курорты Антальи, Стамбул, провинция Эдирне на западе страны, Мула на Эгейском море и Артвин на границе с Грузией.