Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

- В начале четвертого Алиска умерла, - написал он. - Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше.

Напомним, ЧП с 12-летней петербурженкой произошло на отдыхе в турецком городе Денизли. Руку девочки затянуло в трубу отельного бассейна, она пробыла под водой не менее пяти минут.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии комы, за ее жизнь боролись и турецкие, и российские врачи, однако с полученными повреждениями мозга, легких и сердца справиться не смогли.