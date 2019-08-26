Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на маму девочки, предложение транспортировать дочь на родину было получено от российских врачей, которые прибыли в Турцию, чтобы помочь в лечении школьницы.

Родители отказались от транспортировки, объяснив ситуацию критическим состоянием, в котором находится их дочь. Семья планирует продолжить лечение в Петербурге, но только после того, как состояние школьницы стабилизируется.

Напомним, ЧП произошло на турецком курорте "Санхилл" 18 августа. Руку 12-летней девочки засосало в трубу бассейна. Отец школьницы увидел, что дочь тонет и бросился ее спасать. Невероятными усилиями девочку вытащили из бассейна, но она успела много времени провести под водой и до сих пор находится в коме.