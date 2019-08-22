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22.08.2019 13:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

Врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Турцию, чтобы помочь 12-летней петербурженке, которая пострадала в результате несчастного случая в отеле Бодрума. Об этом говорится в сообщении генерального консульства России в Анкаре, размещенном в Facebook.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Сегодня в Анталию прибыли главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Владимир Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы Михаил Русак", - отмечается в сообщении.

В сопровождении представителей генконсульства в Анталье российские эксперты выехали в Денизли для встречи с турецкими медиками. Они проведут совместный мониторинг состояния девочки, определят оптимальные методы ее лечения и рассмотрят перспективы эвакуации девочки в Россию.

Девочка отдыхала со своими родителями в отеле города Бодрум. 18 августа, когда она купалась в бассейне, ее руку засосало в трубу, по которой циркулировала вода. Вытащить руку из трубы удалось далеко не сразу. Под водой пострадавшая провела около 5 минут, была доставлена в больницу города Денизли и с тех пор не приходила в себя.

В Смольном приняли решение оказать всю необходимую помощь семье девочки. Сотрудники правительства Санкт-Петербурга поддерживают связь с ее родными. Родители пострадавшей остаются в Турции, рядом с дочерью. С бабушкой и дедушкой, которые находятся в Петербурге, работают психологи.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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