В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

Раненые в одной из больниц Кабула, 2 сентября 2019 г. Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Такую информацию распространило агентство France-Presse, ссылаясь на афганские власти. Ранее сообщалось о пяти погибших и 70 раненых.

Взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от жилого квартала, пишет ТАСС. По данным МВД Афганистана, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Затем произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Взрывной волной были повреждены дома.

Ответственность за произошедшее сразу же взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Талибан".