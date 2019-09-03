В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании считает неприемлемыми слова премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней". Британский политик сравнил действия СССР в восточной части Польши с нацистской агрессией во время своего видеообращения в соцсети.

В комментарии, опубликованном на официальном сайте российского дипведомства, отмечается, что подобные слова на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывают удивление. "Если уж говорить о том, кто, помимо Гитлера, обрек польское государство на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только попустительствовала захватнической политике нацистов, но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".

В заявлении подчеркивается, что большинство англичан и россиян отдают дань памяти жертвам и чтут советско-британское союзничество. Посольство России выражает сожаление, что "премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании".

Ранее в Госдуме ответили на заявление о том, что Россия помешала получить Польше репарации от Германии за Вторую мировую войну. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, эти обвинения являются продолжением антироссийской кампании и свидетельствуют о склоках внутри Европейского союза.