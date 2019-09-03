Видео: простой лайфхак помог автофургону пройти под "мостом глупости"

Пока под мостом глупости в Санкт-Петербурге застревает уже 170-я по счету "Газель", смышленые водители в странах третьего мира нашли простой, но действенный способ проходить под низкими пролетами и в тоннелях.

Для этого достаточно оказалось к массе груза прибавить массу двух-трех добровольцев, желательно людей в теле. При удачных раскладах это поможет снизить высоту автомобиля на добрый пяток сантиметров, как на этом видео, и пройти под "мостом глупости" без приключений.

Два грузчика общим весом за 200 кг повисли на задней дверце фургона, машина слегка просела и кое-как проехала под аркой. Обратите внимание, что водитель при этом сдавал задним ходом, в условиях ограниченной видимости, и все равно вырулил с филигранной точностью.

Это же практически готовый стартап для петербуржцев нестандартных размеров: сторожить у "моста глупости" не проходящие по габариту машины и за скромную мзду помогать им втиснуться.