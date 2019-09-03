Видео: Шакил О'Нил сумел втиснуться в крохотный Smart

Сказки, в которых великаны, драконы и злобные людоеды на спор втискивается в небольшие кувшины, мешки и сундучки, а потом находят там свою смерть, вовсе не так и невероятны. На днях здоровенный экс-баскетболист сумел влезть в компактную малолитражку, тронулся в ней с места и даже чуть-чуть проехать. И не умер.

Следует уточнить, что речь идет о легендарном четырехкратном чемпионе НБА Шакиле О'Ниле и не менее легендарном даймлеровском малыше Smart. По видео сложно понять, что заставило центрового ростом в 2 м 16 см и весом в 150 кг рискнуть собой и втиснуться в крохотный салон: жестокая нужда, оригинальное пари или извращенное чувство юмора, но Шакил сумел управлять машиной, осторожно вращая стиснутый между коленями руль.

Памятуя о старом слогане "Невероятно, но Smart", после этого случая хочется добавить туда еще одно слово - "...выдержал".