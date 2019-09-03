Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗу разрешили продавать Lada Vesta с вариатором 08:27
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 02.09.2019
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 02.09.2019
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 02.09.2019
03.09.2019 09:01
Рубрика: Видео

Видео: Шакил О'Нил сумел втиснуться в крохотный Smart

Текст: Вадим Давыденко

Сказки, в которых великаны, драконы и злобные людоеды на спор втискивается в небольшие кувшины, мешки и сундучки, а потом находят там свою смерть, вовсе не так и невероятны. На днях здоровенный экс-баскетболист сумел влезть в компактную малолитражку, тронулся в ней с места и даже чуть-чуть проехать. И не умер.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: британец провез на крыше автомобиля другой автомобиль

Следует уточнить, что речь идет о легендарном четырехкратном чемпионе НБА Шакиле О'Ниле и не менее легендарном даймлеровском малыше Smart. По видео сложно понять, что заставило центрового ростом в 2 м 16 см и весом в 150 кг рискнуть собой и втиснуться в крохотный салон: жестокая нужда, оригинальное пари или извращенное чувство юмора, но Шакил сумел управлять машиной, осторожно вращая стиснутый между коленями руль.

Памятуя о старом слогане "Невероятно, но Smart", после этого случая хочется добавить туда еще одно слово - "...выдержал".

Лесной пожар на Аляске попал в объектив авторегистратора
ГАЗ представил новое поколение "Газели"
#видео #авто #Mercedes-Benz