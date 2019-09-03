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03.09.2019 15:05
Рубрика: Видео

Видео: тепловизор показал, как греются на солнце машины разных цветов

Текст: Вадим Давыденко

Про каждого охотника, который желает знать, и про то, что разные цвета спектра по-разному поглощает солнечные лучи, все знают еще из школьной программы. Но одно дело - знать это в теории, другое - убедиться на практике. Американские блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo решили проверить школьные истины на примере автомобилей разного цвета, которые, выстроившись рядком, грелись под солнечными лучами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Черная Toyota Highlander, серая, серебристая и белая - какая же из них сильнее всего раскалится в погожий солнечный денек, поглотив максимум света, а какая отразит почти все лучи? Не доверяя органолептике, блогеры использовали тепловизор.

А он показал, что черный и серый автомобиль греются почти одинаково сильно - первый до 70,5 градуса по Цельсию, а второй до 63. А вот серебристый Highlander, вопреки ожиданиям, нагрелся значительно сильнее белого, хотя казалось бы, должен отражать своей блестящей поверхностью большую часть тепла. Тепловая камера показала температуру в 54 градуса на серебристом, тогда как белый едва превысил 45 градусов.

Полученная таким путем информация наглядно убеждает, как опасно оставлять в стоящем на солнцепеке автомобиле детей, домашних животных и скоропортящиеся продукты, даже если кузов вашей машины белее альпийского снега.

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